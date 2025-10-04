Silly och surr – ”Så ska miljonerna användas”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Så ska miljonerna användas
- Nordamerikanen ska plockas från en högre hylla
- Skadekris – kan behöva värva
- Powerbrunkaren tar det dag för dag
- Härföraren är registrerad
- Spelande sportchefen blir ett faktum
I helgen begår de sista klubbarna i ligan slutligen premiär. Här är ett gäng spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om: