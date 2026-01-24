Alldeles för många lag har med en månad kvar av Hockeyettan-säsongen kört fast i ett ingenmansland för att det ska vara sunt. Det gör att andra rycker i deras spelare. Men hur ställer sig de avsågade lagen till att släppa sina trupper inför deadline?

Vi frågade sportcheferna…

”Det har kommit upp några fler förfrågningar än vad vi har hanterat utåt sett”

”Det är ingen idé att någon nu tror att vi kommer göra oss av med en massa spelare”

”Han har ställt upp för den här föreningen sedan Jesus sprang i kortbyxor”

”Jag har haft det uppe med vår styrelse och det är inte vår prio”

”Det är väl klart att jag fattar att vissa spelare vill spela så långt som möjligt”

”Vi har en hel del spelare som faktiskt har intresse på sig”

”Vi kommer lyssna på om någon är intresserad av våra spelare”

Om en vecka stänger transferfönstret i Hockeyettan och det har minst sagt börjat bubbla under ytan. Många vill förstärka, både i toppen och botten, och fokus riktas ofrånkomligen mot klubbarna som har kört fast i ingenmansland.

Det är ju som bekant en av baksidorna med årets säsong att avståndet mellan sutspelsstrecket (draget efter plats 10) och kvalstrecket (som dras efter det 18e-placerade laget) är gigantiskt och även om det återstår en dryg månad av seriespelet är det många som egentligen inte har särskilt mycket mer än äran att spela för.

De blir måltavlor för klubbar som vill värva och skulle teoretiskt kunna tjäna eller spara en hel del pengar på att öppna ”bemanningsföretag”, men hur blir det egentligen? Kommer de släppa sina spelare?

Vi har pejlat läget med sportcheferna i några av ingenmanslandsklubbarna för att reda ut hur de ställer sig till den typen av frågor inför deadline.