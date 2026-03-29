Stort drama att vänta − tvingar fram avgörande match

Seger för Halmstad med 3–1 mot Karlskrona HK

Anton Berglund matchvinnare för Halmstad

Viktor Smeds målskytt för Karlskrona HK

Halmstad vann hemma med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) mot Karlskrona HK i semifinal i hockeyettan södra. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

Halmstad–Karlskrona HK – mål för mål

Halmstad tog ledningen efter 14 minuter genom Alexander Artursson efter förarbete från Anton Berglund och Melker Iversen.

Efter 16.19 i andra perioden slog Anton Berglund till framspelad av Otto Stahre och Albin Blomberg och gjorde 2–0.

16.24 in i tredje perioden slog Viktor Smeds till på pass av Kalle Carlsson och Elias Sjöström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Karlskrona HK. 17.00 in i perioden fick Victor Gagic utdelning på pass av Marcus Borgh och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Halmstad–Karlskrona HK 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Semifinal i hockeyettan södra

Första perioden: 1–0 (14.50) Alexander Artursson (Anton Berglund, Melker Iversen).

Andra perioden: 2–0 (36.19) Anton Berglund (Otto Stahre, Albin Blomberg).

Tredje perioden: 2–1 (56.24) Viktor Smeds (Kalle Carlsson, Elias Sjöström), 3–1 (57.00) Victor Gagic (Marcus Borgh).

Ställning i serien: Halmstad–Karlskrona HK 2–2

Nästa match:

1 april, 19.00, Karlskrona HK–Halmstad