Stort drama att vänta − tvingar fram avgörande match
Halmstad vann hemma med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) mot Karlskrona HK i semifinal i hockeyettan södra. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.
Halmstad–Karlskrona HK – mål för mål
Halmstad tog ledningen efter 14 minuter genom Alexander Artursson efter förarbete från Anton Berglund och Melker Iversen.
Efter 16.19 i andra perioden slog Anton Berglund till framspelad av Otto Stahre och Albin Blomberg och gjorde 2–0.
16.24 in i tredje perioden slog Viktor Smeds till på pass av Kalle Carlsson och Elias Sjöström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Karlskrona HK. 17.00 in i perioden fick Victor Gagic utdelning på pass av Marcus Borgh och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Nästa match spelas på onsdag 19.00.
Halmstad–Karlskrona HK 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)
Semifinal i hockeyettan södra
Första perioden: 1–0 (14.50) Alexander Artursson (Anton Berglund, Melker Iversen).
Andra perioden: 2–0 (36.19) Anton Berglund (Otto Stahre, Albin Blomberg).
Tredje perioden: 2–1 (56.24) Viktor Smeds (Kalle Carlsson, Elias Sjöström), 3–1 (57.00) Victor Gagic (Marcus Borgh).
Ställning i serien: Halmstad–Karlskrona HK 2–2
Nästa match:
1 april, 19.00, Karlskrona HK–Halmstad
