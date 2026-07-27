Ekman Larsson förlänger - efter tunga året

Kevin Ekman Larsson fortsätter i Tingsryd.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

När Tingsryds AIF, 2025, trillade ur Hockeyallsvenskan valde Kevin Ekman Larsson att stanna för att bli en framträdande back i kampen om uppflyttning. Men så blev det inte riktigt. På grund av skada kom TAIF-profilen endast till spel i 14 matcher, och kunde därmed inte hjälpa till när laget, i semifinal, föll mot Visby/Roma, som senare säkrade allsvenskt spel.

Ekman Larsson ger sig dock inte, utan är ute efter revansch under 2026/27.

Under söndagen meddelar TAIF att 31-åringen valt att förlänga på nytt med en förhoppning om att "få se honom tillbaka på isen – frisk och redo för en ny säsong."

"Kevin bidrar med värdefull rutin och ett starkt ledarskap, både på och utanför isen. Med sin skridskoåkning, sina fina förstapass och sitt stabila tvåvägsspel är han en viktig del av laget. Dessutom tävlar han stenhårt i varje duell och sätter alltid laget främst", skriver man samtidigt.