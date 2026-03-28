Karlskrona HK nära att slå ut Halmstad

Karlskrona HK vann med 5–3 mot Halmstad

Liam Engström med två mål för Karlskrona HK

Freddie Larsson matchvinnare för Karlskrona HK

Karlskrona HK har tagit greppet mot Halmstad, efter seger med 5–3 (1–1, 2–0, 2–2) borta i semifinal i hockeyettan södra. Karlskrona HK har greppet om matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till final.

Liam Engström tvåmålsskytt för Karlskrona HK

Karlskrona HK tog ledningen efter 5.48 genom Liam Engström framspelad av Elias Sjöström och Kalle Carlsson. Halmstad kvitterade till 1–1 efter 12.20 genom Vilmer Stahmann assisterad av Victor Gagic och Valter Johansson.

Efter 5.24 i andra perioden nätade Liam Engström på nytt framspelad av Kalle Carlsson och Viktor Smeds och gav Karlskrona HK ledningen. Elliot Ekefjärd gjorde dessutom 1–3 efter 13.24 på pass av Joel Ratkovic-Berndtsson och Oskar Hassel.

Karlskrona HK gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Freddie Larsson och Rasmus Olofsson. Det rycket avgjorde matchen.

Tim Bothén och Andreas Andersson reducerade förvisso men närmare än 3–5 kom inte Halmstad. Karlskrona HK tog därmed en säker seger.

Lagen möts igen på söndag 16.00.

Halmstad–Karlskrona HK 3–5 (1–1, 0–2, 2–2)

Semifinal i hockeyettan södra

Första perioden: 0–1 (5.48) Liam Engström (Elias Sjöström, Kalle Carlsson), 1–1 (12.20) Vilmer Stahmann (Victor Gagic, Valter Johansson).

Andra perioden: 1–2 (25.24) Liam Engström (Kalle Carlsson, Viktor Smeds), 1–3 (33.24) Elliot Ekefjärd (Joel Ratkovic-Berndtsson, Oskar Hassel).

Tredje perioden: 1–4 (44.14) Freddie Larsson, 1–5 (55.09) Rasmus Olofsson, 2–5 (56.27) Tim Bothén, 3–5 (59.48) Andreas Andersson (Hampus Johansson).

Ställning i serien: Halmstad–Karlskrona HK 1–2

Nästa match:

29 mars, 16.00, Halmstad–Karlskrona HK