Prenumerera

Logga in
Wiggo Weinö, Liam Engström och Lucas Torstensson blir stjärnor i Hockeyettan till vintern. Foto: Bildbyrån

Spelarna som stannar kvar – och blir stjärnor i Hockeyettan

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Följ HockeySverige på

Google news

Det har skett många häftiga övergångar inför den stundande säsongen i Hockeyettan, men ibland finns de viktigaste pjäserna redan in-house. I dag riktar jag fokus mot tio spelare som stannar i sina klubbar och kan förväntas leverera som stjärnor i vinter.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen