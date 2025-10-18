Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Vallentuna enligt tränaren Kjell-Ivar Lundholm.

”Spelare flydde den pragmatiska finska ishockeyn”

”Han täcker gärna ett skott med käften om han måste”

”Sina bästa dagar kan han spela topp-sex i vilket allsvenskt lag som helst”

”När han kliver på isen blir han världens elakaste jävel”

”Han tar sig an att faktiskt försöka byta spelartyp”

"Det är en best i gymmet, han är så stark off ice att jag typ bli mörkrädd"