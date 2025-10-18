Prenumerera

Logga in

Hockeyettan spelare för spelare: Vallentuna – ” Det bara smäller i isen”

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Följ HockeySverige på

Google news

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Vallentuna enligt tränaren Kjell-Ivar Lundholm.

  • ”Spelare flydde den pragmatiska finska ishockeyn”
  • ”Han täcker gärna ett skott med käften om han måste”
  • ”Sina bästa dagar kan han spela topp-sex i vilket allsvenskt lag som helst”
  • ”När han kliver på isen blir han världens elakaste jävel”
  • ”Han tar sig an att faktiskt försöka byta spelartyp”
  • ”Det är en best i gymmet, han är så stark off ice att jag typ bli mörkrädd”

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen