Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Grästorp enligt sportchefen Joakim Persson.



* ”Motståndarna ska ju vända och åka åt andra hållet när de möter honom”

* ”Han kan hantera kroppen ända tills det slår slint i huvudet och han nästan kör ihjäl någon”

* ”Nu är han iväg på landslagsuppdrag med Rumänien”

* ”De skiter i om motståndaren är två meter och väger 110 kilo”

* ”Sen helt plötsligt sprängs nästan benet”

* ”Utan tvekan är det en kanonvärvning för oss”

* ”Vi särade på dem ett tag, men då blev båda sämre”

* ”Hamnar man lite i frysboxen så är det nog inte så roligt i livet”

* ”Den stackaren ligger i ett mörkt rum i Mariestad”

* ”En kille som jag är ganska noga med att behålla från säsong till säsong”





Efter sex säsonger i division 2 var Grästorp tillbaka i Hockeyettan inför fjolårssäsongen och har nu etablerat sig som ett lag i mittenskiktet av tabellen. Man jobbar med små medel, men har siktet ställt högre än vad man kanske skulle kunna tro sett till förutsättningarna.

– Vi har sagt att vi vill vara med och kriga om topp tio och det är väl inte kört än. Det tycker jag väl är en rimlig nivå för oss nu. Det är bara att konstatera att vissa av de här lagen är ruggigt bra. Jag tycker att det är jätteroligt att möta de här lagen, vi visar ändå att vi spelar jämnt med Karlskrona och tar någon poäng mot Visby. Vi spelar jämnt mot alla lag vi möter, även de som är i absoluta toppen. Det tycker jag är positivt för vårat lag i år, reflekterar sportchefen Joakim Persson som varit nöjd med spelet i många matcher även om hans gäng inte fått segrarna med sig.

Även om serietillhörigheten är Hockeyettan har klubben och sportchefen inte lämnat division 2 helt och hållet bakom sig. Det är nämligen därifrån man värvat flera av spelarna till årets trupp.

– Jag tycker att vi är generellt ganska nöjda med vårt truppbygge utifrån våra förutsättningar, säger Persson.

– Jag är inte överst i hierarkin, det blir jag mer och mer medveten om för varje dag som går. Utifrån det har jag fått vända mig till toppskiktet i division 2. Där får vi vara ganska nöjda, sen om vi kan få in några division ett-spelare här och där vilket vi också har fått så är vi där i hierarkin.

Är det en strategi du har att värva just spetsen från division 2?

– Några av de division 2-spelare som jag har tagit hit är sådana som jag har känt till i flera år och vet är jävligt bra. Rasmus Hultfelt är en sådan som jag har pratat med i flera år och tycker tillhört topp fem i hela division 2. Sen hade vi en del division ett-spelare med som vi diskuterade med också och där vi helt enkelt får vika oss för att vi inte har pengarna att erbjuda. Det finns andra som är före oss i tur. Det är ingen medveten strategi, det är det inte, men jag har hyfsad koll på de spelarna, så är det ju.

Det har dessutom blivit en del förändringar i truppen under säsongens gång. Framförallt med spelare som lämnat (Jonathan Karlsson, Andreas Laschitza och korttidskontrakterade Robin Höglund), men också där en offensiv spets som Anton Kivelä valt att återvända efter en kortare sejour i Mariestad och Liam Pettersson anslutit från Huddinge.

– Jag är inte känd för att skicka spelare hit och dit och in och ut, men nu har det blivit så av olika anledningar, funderar sportchefen och fortsätter:

– Vi gick in i den här säsongen med brutalt mycket skador och det var inga vanliga skador, utan det var handledsbrott, fingerfrakturer, revbensspricker och så hade vi elva matcher i oktober. Vi fick gå väldigt hårt på vissa gubbar så när Liam Pettersson dök upp var jag inte sen eftersom han och Tim Dackell hade väldigt bra kemi i Nittorp ifjol bland annat. Sen när vi började bli friska och hela allihop då hade vi fem matcher i november, det blev inget bra det där.

– Vi hade åtta backar under kontrakt och en back fick sitta på läktaren varje match. Jonathan Karlsson tog vi hit och trodde att han skulle bli en topp tre-back hos oss och det blev han inte. Han har sin flickvän i Karlskrona och hade en jävla hemlängtan. Då är det svårt att prestera på en hockeyplan och därav kanske anledningen till att han var back sex istället för back tre. Då tyckte vi det var ganska lämpligt eftersom det blir en ohållbar situation att ha åtta backar. Alternativet hade varit att vi hade fått göra oss av med någon annan som vi kanske tycker har en stor roll. Det behöver inte alltid vara på plan, utan det kan vara i omklädningsrummet och vad man tillför i gruppen.

Men spelaromsättningen till trots är det en intressant trupp som står på isen i Åse & Viste Arena den här säsongen och det har blivit dags att med sportchef Joakim Perssons hjälp ta en närmare titt på spelargalleriet. Här är Grästorp 25/26, spelare för spelare.