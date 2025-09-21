Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.

Idag: Halmstad-tränaren Jens Berggard.

”De är som bäst när vi kämpar hockey”

”Nu har vi inte pratat någonting om rörelsemönster i anfallszon”

”Jag tror inte man vill gå ut och säga att vi är så mycket underdog”

”Vi ska ju få ihop våra pengar att räcka till 22 spelare”

”Vi är inte bara hockey dygnet runt”

”Det känns ju lite annorlunda nu när inte Troja är med”