Foto: Bildbyrån

Halmstad mot väggen: ”Det ska spelas lite mer på gränsen”

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.
Idag: Halmstad-tränaren Jens Berggard.

  • ”De är som bäst när vi kämpar hockey”
  • ”Nu har vi inte pratat någonting om rörelsemönster i anfallszon”
  • ”Jag tror inte man vill gå ut och säga att vi är så mycket underdog”
  • ”Vi ska ju få ihop våra pengar att räcka till 22 spelare”
  • ”Vi är inte bara hockey dygnet runt”
  • ”Det känns ju lite annorlunda nu när inte Troja är med”

