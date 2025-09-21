Halmstad mot väggen: ”Det ska spelas lite mer på gränsen”
Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.
Idag: Halmstad-tränaren Jens Berggard.
- ”De är som bäst när vi kämpar hockey”
- ”Nu har vi inte pratat någonting om rörelsemönster i anfallszon”
- ”Jag tror inte man vill gå ut och säga att vi är så mycket underdog”
- ”Vi ska ju få ihop våra pengar att räcka till 22 spelare”
- ”Vi är inte bara hockey dygnet runt”
- ”Det känns ju lite annorlunda nu när inte Troja är med”
