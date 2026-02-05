Transferdeadline passerade i Hockeyettan helgen som gick, men vilka klubbar lyckades egentligen bäst med att fylla sina behov? Det är dags för en analys.



Transferfönstret har stängt för den här säsongen. Men vilka lyckades egentligen bäst med att fylla sina behov innan det dundrade igen den gångna helgen?

Det blev faktiskt betydligt mindre rörelse än vad man hade kunnat förvänta sig att det skulle bli, men några lyckades bättre än andra med att se om sina trupper för att bli så lyckosamma som möjligt inför säsongens sista stekheta del.

Här är topp fem som lyckades bäst i samband med deadline.