Vinner första finalen − i kampen om att nå HockeyAllsvenskan

Hudiksvall vann med 4–3 mot Visby/Roma

Henrik Olsén avgjorde för Hudiksvall

Visby/Roma blir nästa motstånd för Hudiksvall

Hudiksvall har nu greppet om serien mot Visby/Roma i finalen i Hockeyettan, efter vinst på hemmaplan med 4–3 (4–1, 0–1, 0–1). Därmed leder Hudiksvall matchserien med 1-0.

Hudiksvall–Visby/Roma – mål för mål

Hudiksvall hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.15 genom Loa Milfors och gick upp till 2–0. Visby/Roma kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Hudiksvall dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Efter 16.20 i andra perioden nätade Alexander Bjurström och reducerade åt Visby/Roma.

Visby/Roma reducerade igen efter 14.43 i tredje perioden genom Lucas Jidenius framspelad av Andreas Thelander. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Hudiksvall leder nu finalen med 1-0 i matcher. Vinnaren av finalserien kommer att spela i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

Hudiksvall–Visby/Roma 4–3 (4–1, 0–1, 0–1)

Finalen i hockeyettan

Första perioden: 1–0 (2.15) Loa Milfors (Linus Lindblom, Maximilian Kilpinen), 2–0 (3.10) Rasmus Kahilainen (Axel Levander), 2–1 (10.18) Carl Sjöberg (Olle Andersson, Joel Wahlgren), 3–1 (14.11) Viggo Nordström (Lucas Thorstensson), 4–1 (16.08) Henrik Olsén (Carl Wassenius).

Andra perioden: 4–2 (36.20) Alexander Bjurström.

Tredje perioden: 4–3 (54.43) Lucas Jidenius (Andreas Thelander).

Ställning i serien: Hudiksvall–Visby/Roma 1–0

Nästa match:

18 april, 16.00, Hudiksvall–Visby/Roma

Source: Hudiksvalls HC @ Elite Prospects