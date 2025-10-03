Sportchefen (!) skriver tryout-kontrakt: ”Unik lösning”

Björn Jonason i Huddinge gick från spelare till sportchef inför säsongen. Men nu gör han comeback på isen – med ett tryout-kontrakt i kombination med sitt sportchefsjobb.

Björn Jonason gör comeback som spelare i Huddinge.

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån.

Det är inte varje dag en sportchef skriver ett kontrakt med sig själv…

Men det är ungefär det som har hänt i Huddinge. Björn Jonason, som har gjort nio raka säsonger som spelare i Huddinge, tog inför den här säsongen över som sportchef. Det har varit en diskussion om huruvida det har inneburit slutet på spelarkarriären eller inte.

Nu har 37-åringen däremot skrivit på ett nytt kontrakt. Det är ett månadslångt tryout-avtal med Huddinge där han alltså kommer att kombinera rollen att vara sportchef med att bidra på isen.

– Det är en unik lösning med tanke på hans roll som sportchef, men vi ser flera positiva aspekter. Han blir en tillgång för A-laget på isen, samtidigt som han får stöttning i balansgången mellan rollerna, säger styrelseledamoten Rasmus Dahlberg Karlsson till klubbens sociala medier.

Björn Jonason har gjort 540 matcher i Hockeyettan under sin karriär. Forwarden har Huddinge som moderklubb men har även spelat för bland annat Vimmerby under karriären, även om den absoluta majoriteten av matcherna har varit för Huddinge.

Source: Björn Jonason @ Elite Prospects