Styrkebeskedet: Tillbaka på is – efter fem veckor

I slutet av januari skadade Vimmerbys William Alftberg sig och har därefter fått se matcherna från sidan av. Under dagen var han tillbaka på isen igen, efter fem veckors uppehåll.

– Det är kul att vara tillbaka och köra, säger Alftberg till Vimmerby Tidning.

William Alftberg är tillbaka på is

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

För över en månad sedan drog William Alftberg på sig en underkroppsskada. Efter dess har han fått se sitt lag kämpa för att undvika negativt kval från läktarhåll. Nu, flera veckor efter skadan, är han åter på is.

– Det är kul att vara tillbaka och köra. Man känner att man har varit borta lite i flåset, men det kommer tillbaka rätt snabbt. Framför allt känns det skönt att få vara med grabbarna ute på isen igen och känna sig mer delaktig, säger han till Vimmerby Tidning.

Under tisdagsträningen körde Alftberg i röd tröja, alltså inga närkamper för honom än.

Comebacken dröjer

Att få följa sitt lag från läktaren är något som 25-åringen har upplevt som påtagligt.

– Jag håller verkligen med dem som säger att det är mer nervöst vid sidan. Man sitter bara där och kan inte göra något. Det är mycket värre än att vara på isen. Men man får väl träna på det också, medger han till tidningen.

Vimmerbys huvudtränare Eric Karlsson konstaterar att en debut för backen får vänta. Han är inte spelklar till morgondagens match mot Södertälje.

Om laget däremot skulle tvingas spela playout kan en eventuell återkomst vara aktuell.

