Väljer att spela – trots skadan: ”Inte tränat”

En seger räckte för att säkra kontraktet i Hockeyallsvenskan. Då drog William Alftberg på sig skridskorna för sitt Vimmerby – trots knäskada.

– Jag hörde att de hade tejpat det där knät väldigt hårt, säger TV4:s Per Svartvadet under mötet med Södertälje.

William Alftberg drog på sig skridskorna för sitt Vimmerby – trots skada. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Även Hockeyallsvenskans näst sista omgång bjuder på drama i tabellen. Vimmerby med fem poäng ner till kval välkomnade Södertälje under onsdagen. Detta med allt i egna händer för att säkra kontraktet i serien. Dock fick man konstatera en tung smäll inför nedsläpp där backen Oskar Lindgren saknades i laget.

I hans frånvaro valde därmed 25-årige William Alftberg att kliva ut på isen – trots en knäskada.

– Notera nummer 27, William Aftberg, som alltså inte har tränat en träning med laget. Han spelade med röd tröja, har en knäproblematik, men med tanke på att Oscar Lindgren gick sönder tvingas han spela den här matchen, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg under första perioden.

”Tejpat det där knät väldigt hårt”

Helt obrydd var dock inte backen, som varit med på resan upp från Hockeyettan.

– Man ser nästan när han åker att han ser begränsad ut. Det säger lite grann om matchens dignitet, att en knäskadad måste spela, säger Lindberg.

– Han gör det enkelt, bara städar av sitt byte på något sätt för att avlasta de andra backarna lite. Jag hörde att de hade tejpat det där knät väldigt hårt. Jag är förvånad att han spelar utan skydd som håller knät på plats, fortsätter experter Per Svartvadet.

SSK tog ledningen i mötet, men Johan Mörnsjö svarade för Vimmerby till 1–0. Allt detta medan Västerås, som behöver gå rent, släppte in 0–1 mot Mora.

Matchen pågår!