Matchen i HockeyAllsvenskan mellan Vimmerby och MoDo avbröts efter ett sjukdomsfall på läktaren.

Alla spelare fick lämna isen men efter ett 20 minuter långt avbrott återupptogs matchen igen.

Foto: TV4/Skärmdump

Efter drygt fem minuters spel i VBO Arena, vid ställningen 0-0, avbröts matchen mellan Vimmerby och MoDo i HockeyAllsvenskan. Detta på grund av ett sjukdomsfall på läktaren.

Domarna och spelarna samtalade på isen under en längre stund. Därefter fattades beslutet att tillfälligt avbryta matchen och alla spelarna lämnade därför isen och åkte tillbaka ut i omklädningsrummet. I TV4:s sändning meddelades att en ambulans är på plats vid arenan och speakern hördes också påkalla hjälp med hjärtstartare.

”Matchen har tillfälligt avbrutits på grund av sjukdomsfall på läktaren. Matchen återupptas om möjligt”, gick det att läsa på digitala skyltar i arenan.

Efter ett avbrott som varade i nästan 20 minuter kunde pucken sedan släppas igen. Speakern på plats i arenan hördes säga att personen som insjuknat på läktaren hade förts till sjukhus. Enligt TV4:s kommentator Albin Skur ska personen i fråga ha fått hjälp av ambulanspersonal och varit vaken.

Texten uppdateras!