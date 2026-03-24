Lämnar klubben – ryktas till konkurrenten

Vimmerby Hockey och Marcus Limpar Lantz går skilda vägar. Klubben tackar under tisdagen av forwarden på Instagram.

22-åringen ryktas dessutom vara klar för konkurrenten Kalmar.

Marcus Limpar Lantz lämnar Vimmerby HC

Under perioden i klubben har 22-åringen varit en del av lagets offensiv, främst som forward men han har även testat på centerrollen. Under sin tid i Vimmerby noterades Limpar Lantz för 19 poäng (9+10) på 47 matcher. Forwarden gjorde också en kort visit i Jönköping när laget lånade ut honom till HV71 under en omgång.

Ryktas till Kalmar

Redan i mitten på december kunde klubbens sportchef Pelle Johansson meddela att det inte skulle bli en fortsättning mellan Limpar Lantz och Vimmerby.

– Vi är inte med i racet längre med honom längre och det är klart att det är surt. Det är definitivt en spelare som vi hade velat bygga laget kring, uppgav sportchefen till Dagens Vimmerby.

Under säsongen ryktades 22-åringen vara klar för Kalmar, ett agerande som Johansson inte uppskattade.

– Man kan tycka vad man vill, men att de rycker i våra spelare redan nu är jag inget fan över. Sedan tror jag absolut inte att spelaren i fråga kommer att prestera sämre hos oss för det. Jag förutsätter att man gör ett bra jobb där man är anställd, sa han till Dagens Vimmerby.

Det är ännu inte bekräftat att Limpar Lantz är klar för Kalmar.

