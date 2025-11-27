Vimmerby HC lånar in SHL-testade Kevin Engvall från Mörrum i Hockeyettan. Detta inför morgondagens match mot Västerås. 23-åringen har tidigare gjort matcher i Hockeyallsvenskan och för Rögle.

Kevin Engvall i Mora 2022. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Vimmerby väljer att agera inför morgondagens drabbning med Västerås och lånar in 23-årige Kevin Engvall från Mörrums GoIS i Hockeyettan. Detta meddelar klubben på sin instagram.

Forwarden har presterat bra under de inledande matcherna i tredjeligan, och har noterats för elva poäng (6+5) på lika många matcher. Envall har dessutom erfarenhet av Hockeyallsvenskan sedan innan då han gjort matcher i ligan för båda Mora och Kristianstad. 23-åringen har dessutom provat på SHL-spel med Rögle säsongen 21/22.

Kevin Engvall är bror med Pierre Engvall som spelar med New York Islanders i NHL. 23-åringen draftades aldrig och har inte spelat utanför Sverige.

Source: Kevin Engvall @ Elite Prospects