Vimmerby förlänger med backen: ”Spännande potential”

Alfred Hjälm har fått en mindre och mindre roll under säsongen. Ändå står det nu klart att Vimmerby förlänger med backen.

Alfred Hjälm stannar i Vimmerby.

Det hockeyallsvenska kontraktet är säkrat och arbetet med nästa års trupp kan påbörjas på riktigt. Nu, under onsdagen, meddelar Vimmerby att man kommit överens om en förlängning med en av sina backar.

Det handlar om Alfred Hjälm, som anslöt från Tranås och Hockeyettan inför säsongen.

– Vi ser helt klart en spännande potential i Alfred. Han jobbar medvetet med sin egen utveckling och vill bidra varje dag till att göra laget bättre. Det är den karaktär i spelare vi lyckats bra med i år och kommer fortsätta att satsa på, säger sportchefen Pelle Johansson i lagets kanaler.

Detta kommer trots att Hjälm gått från att snitta upp mot runt 15-17 minuter per match i inledningen av säsongen, till att vara nere på noll i vissa matcher.

Kontraktet är skrivet över kommande säsong, 2026/27.

