Viktor Lennartsson stängs av i fyra matcher efter huvudtacklingen i gårdagens match mot Södertälje. Det är med andra ord ett av säsongens hårdaste straff på Bik Karlskoga-spelaren.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Det var bara dryga sju minuter in i matchen mot Södertälje som Viktor Lennartsson kom fel in en situation. När William Wiå tog emot pucken i mitten av banan tacklade Karlskogaforwarden honom rätt i huvudet. Domarna valde omgående att ta ett matchstraff och fastställde det efter en videogranskning.

Nu har även discplinnämnden fått säga sitt om smällen.

Och då resulterar det i ett av säsongens tuffaste straff. Viktor Lennartsson blir nämligen avstängd i fyra matcher. Det tangerar det hårdaste straffet hittills i Hockeyallsvenskan 25/26, som Malte Sjögren åkte på tidigare.

Det blir även en böter på 3 300 kronor för backen.

Karlskoga vann matchen mot Södertälje. Nu väntar en matchperiod där de får klara sig utan sin nyckelspelare.