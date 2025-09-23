Victor Hedman tänker inte återvända till Örnsköldsvik, i alla fall inte som spelare. 34-åringen har fyra år kvar på sitt kontrakt med NHL-klubben Tampa Bay Lightning och ser ingen framtid i MoDo.

– Har jag något kvar i kroppen efter det vill jag fortsätta där borta, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Victor Hedman stänger dörren för en återkomst till svensk hockey. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Victor Hedman är en sveriges bästa nutida spelare. Med två Stanley Cup-ringar, ett VM-guld och två VM-brons är han i alla fall en sveriges mest meriterade. Under nästa års OS har han dessutom möjligheten att addera ytterligare ett guld till meritlistan.

– Det är en oerhörd milstolpe, det känns stort i och med att jag ännu inte gjort det i min karriär. Jag har vunnit VM-guld, spelat World Cup och tagit två Stanley Cup. Det här är det sista att bocka av på min hockeylista, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

”Fick två fina år i Modos A-lag”

34-åringen är kapten i NHL-laget Tampa Bay Lightning och har ett kontrakt som sträcker sig till 2029. Och sen då? För ÖA berättar Hedman att han inte ser någon framtid i moderklubben MoDo när NHL-karriären är över.

– Planen är att köra de här fyra åren. Har jag något kvar i kroppen efter det vill jag fortsätta där borta. Jag fick två fina år i Modos A-lag mellan jag var 16 och 18 år. Nu får vi hoppas att nästa generation kommer upp. Det ska bli kul att följa Milton (Gästrin) i Allsvenskan i år, säger Victor Hedman.

På frågan om vare sig backstjärnan någonsin kommer hända att han gör en återkomst i MoDo svarar Hedman så här:

– Nej, det kommer det väl inte. Jag har fyra år kvar på mitt kontrakt och då är jag närmare 40.

Source: Victor Hedman @ Elite Prospects