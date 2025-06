Uppgifter: Insamlingens mål: ”Diaco-kopia”

11 juni inledde Vimmerby en insamling för ”supporterspelaren – stadens tiger”.

Nu uppger Vimmerby Tidning att det är ”Diaco-kopian” Colson Gengenbach det hela handlar om.

George Diaco (höger). Foto: Bildbyrån och Instagram (Vimmerby Hockey).

”Nu har du chansen att vara med och värva nästa stjärna till Vimmerby Hockey! Vi kallar det Supporterspelaren – Stadens tiger, en spelare som kan bli verklighet med ditt stöd. Vår sportchef Pelle Johansson har ett ess i rockärmen, men kan inte signa förrän vi alla hjälpt honom med den summa som krävs”



Så lät det i ett inlägg på sociala medier 11 juni då Vimmerby gick ut med nyheten om insamlingen till en så kallad supporterspelare. 100 000 kronor presenterades som målet, men namnet på denne spelare valde sportchefen Pelle Johansson att hålla hemligt.



Nu kommer Vimmerby Tidning med uppgifter om att spelaren är kanadensaren Colson Gengenbach.

Fick chansen i AHL

Uppgifterna kommer under måndagen och Colson Gengenbach beskrivs som en ”Diaco-kopia” av tidningen, med påpekade likheter i storleken. Den stora skillnaden mellan de båda är dock att George Diaco (nu i Kalmar) redan hade en hel del erfarenhet av spel i Sverige och Hockeyettan innan han skrev på för Vimmerby.



Colson Gengenbach skulle, om detta stämmer, lämna Nordamerika för första gången. Och det efter endast åtta spelade matcher i AHL och Manitoba Moose. Något han fick göra under avslutningen av 2024/25-säsongen efter hela 27 poäng (14+13) på 26 matcher med University of Calgary. Provspelet i AHL gav dock ingen utdelning.



Gengenbach har under de fyra senaste åren spelat i USports-ligan med University of Calgary.