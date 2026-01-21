Prenumerera

Uppgifter: Vänder hem till allsvensk klubb efter succén

Calle Karlsson, 21, kommer att återvända till IK Oskarshamn.
Det rapporterar Barometern-OT på onsdagen.

IK Oskarshamn under säsongen 2023/24 i SHL. På bilden finns inte Calle Karlsson. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0311

Borlänge-forwarden Calle Karlsson har gjort 17 mål och är näst bäste målskytt i Hockeyettan hittills. Totalt har han stått för 33 poäng på 25 matcher.

Enligt Barometern-OT har forwarden skrivit på för Oskarshamn till nästa år, den klubb där han fostrats. Avtalet ska vara skrivet över de två kommande säsongerna.

– Jag vill inte kommentera det. Jag fokuserar på att spela hockey i Borlänge här och nu, säger Calle Karlsson till tidningen.

Steget upp till Hockeyallsvenskan nästa år bör rimligtvis leda till debuten i serien. Men inte i A-laget, för under säsongen 2023/24 gjorde forwarden född 04 debut i SHL för IK Oskarshamn.

Borlänge HF ligger på en stabil kvartsfinalsplats i Hockeyettan Norra och har därmed mycket att spela för under våren. Det är först efter säsongen som Karlsson ska lämna föreningen, enligt Barometerns uppgifter.

