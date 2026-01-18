Uppgifter: Bryter med Mora – återvänder

Det blir en fjärde sejour i Vimmerby för Oskar Lindgren. 28-årige backen återvänder, från Mora, redan på måndag. Detta enligt Vimmerby Tidning.

Oskar Lindgren återvänder till Vimmerby. Foto: Bildbyrån (montage).

Inför säsongen var Oskar Lindgren backen som värvades till Mora från Vimmerby. Nu ser 28-åringen ut att göra motsatt flytt redan efter 32 spelade matcher.

Vimmerby Tidning uppger att Lindgren ansluter till sin tidigare klubb redan på måndag. Detta då han och sambon bestämt sig för att flytta efter att de nyligen blivit föräldrar.

Backen har stått för ett mål och fem assist under sin tid i Dalarna, men blir nu istället klar för sin fjärde sejour i Vimmerby. Första gjordes 2020/21, innan spel i Tranås och Troja/Ljungby väntade. Därefter blev det återkomst 2022 och två säsonger nere i Hockeyettan. I laget spelar redan yngre brorsan Elias Lindgren.

Mora ligger just nu sjua i den Hockeyallsvenska tabellen, på 55 poäng. Lindgrens nygamla klubb är på väg mot kval med 37 poäng, en mer än jumbon Västerås.

Source: Oskar Lindgren @ Elite Prospects