Udda draget: Utser sex (!) kaptener

Vem som skulle leda Västerås framåt var oklart under försäsongen – både Konstantin Komarek och Niclas Lundgren har fått kaptensrollen i träningsmatcher. Nu står det klart att hela sex spelare ska få en bokstav.

– Kan hjälpas åt, leda och driva laget, säger sportchef Niklas Johansson till Hockeysverige.

Konstantin Komarek och Niclas Lundgren delar på kaptensrollen. Foto: Emma Wallskog/Jesper Zerman/Bildbyrån.

Västerås gick riktigt tung förra säsongen och lyckades precis knipa en slutspelsplats, efter ett straffdrama mot Nybro. Längre än så tog de sig dock inte, två övertidsförluster mot Mora innebar semester för västmanlänningarna.

Förhoppningarna är dock försiktigt positiva inför den kommande säsongen. Västerås har uppvisat en starkare defensiv under försäsongen och verkar har slutit upp bakom rutinerade huvudtränaren Peter Andersson.

Niclas Lundgren blir ny huvudkapten i Västerås – samtidigt behåller Konstantin Komarek sin roll som huvudkapten.Västerås kommer under den kommande säsongen ha sex kaptener, tre på bortamatcher och tre på hemmamatcher. Trotjänaren Jimmie Jansson Lorek, som var kapten mellan 2021 och 2024, får dock ingen bokstav. Enligt sportchef Niklas Johansson är tanken att fördela ansvaret på flera olika spelare.

– Vi involverar flera i ledarskapet helt enkelt. Det känns som att vi har en klick där som kan hjälpas åt, leda och driva laget på ett annat sätt.

Hemmakaptener blir Konstantin Komarek, Oskar Kvist och Henrik Malmström. Bortakaptener blir Niclas Lundgren, Anton Mylläri och Kim Rosdahl.