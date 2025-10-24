MoDo vinner toppmötet hemma mot BIK Karlskoga.

Det slutade 6-5 till MoDo efter en uppvisning av stjärnan Tyler Kelleher.

Tyler Kelleher frälste MoDo igen i toppmötet mot BIK Karlskoga. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under den sena fredagskvällen ställdes de två förväntade topplagen MoDo och BIK Karlskoga mot varandra i Örnsköldsvik. MoDo kom till matchen med sex raka hemmavinster och den sviten var verkligen hotad i en galen målfest.

MoDo har haft stora problem i powerplay under starten av säsongen i HockeyAllsvenskan och är bland de sämsta PP-lagen i ligan, rent statistiskt. I första perioden fick MoDo spela två powerplay på kort tid utan att skapa mycket. I stället var det Karlskoga som tog ledningen i MoDos PP-spel. Oliver Eklind i bortalaget sköt ett skott från snäv vinkel som slank in bakom MoDo-keepern Adam Werner för 0-1 i matchen.

I pausen var MoDos huvudtränare Mattias Karlin irriterad över hur det gick i första perioden.

– Vi börjar ganska bra första minuterna. Sedan är det vårt powerplay som sumpar hela jävla perioden i stort sett. Sista minuterna är helt okej också men däremellan är det för dåligt, säger Karlin till TV4 i pausen.

MoDo stod för blixtvändning

I mittperioden visade sedan Bofors hur man ska spela i powerplay. I slutet av andra perioden utökade Karlskoga nämligen till 2-0 sedan Eero Teräväinen skickat in sitt femte mål för säsongen, bäst av alla backar i ligan. MoDo verkar ha inspirerats av Karlskogas PP-spel för plötsligt lyckades även hemmalaget näta i numerärt överläge. Det var stjärnforwarden Tyler Kelleher som pricksköt in MoDos reducering bakom BIK-keepern Olof Lindbom.

Ställningen var alltså 1-2 efter 40 minuters spel i Ö-vik.

– Det är väldigt viktigt att kunna göra mål i powerplay. Vi har pratat om det hela säsongen. Det känns som att vi spelar ganska bra men pucken har inte studsat vår väg. Vi har inte känt någon stress utan vi har varit lugna även om siffrorna inte har sett så bra ut, säger målskytten Tyler Kelleher och fortsätter:

– Det har inte varit vår bästa match så här långt. Men vi har en period kvar på oss att försöka rädda poäng i den här matchen.

Tyler Kelleher med ett kliniskt avslut när MoDo reducerar till 1–2 🎯



Matchen pågår – streama på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/lLlObAFeXR — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) October 24, 2025

MoDo fick sedan också en smakstart på tredje perioden, där målen kom att hagla in. Först styrde Alex Swetlikoff in 2-2 efter ett studsande skott av Kelleher, bara 52 sekunder in i perioden. Blott 77 sekunder efter kvitteringen tog MoDo även ledningen, återigen efter en styrning. Den här gången var det Kyle Topping som höll sig framme och dirigerade om Elton Hermanssons skott.

Tyler Kelleher både kvitterar och avgör

Karlskoga reste sig sedan och kunde kvittera efter slarv av MoDo i defensiv zon. Den 20-årige norrmannen Casper Haugen Evensen höll sig framme och kunde sätta 3-3. Efter målet var bortalaget det bättre laget och skapade flera chanser ner mot MoDos mål. Men det var hemmalaget som kunde göra nästa mål i matchen. MoDo kom i en spelvändning och Alex Swetlikoff stod för en läcker framspelning till 17-årige Elton Hermansson som satte 4-3. Hermansson har nu gjort fyra mål och totalt sju poäng på åtta matcher i HockeyAllsvenskan.

Bara 27 sekunder efter ledningsmålet tappade dock MoDo ledningen igen. Karlskoga kvitterade nämligen till 4-4 direkt i anfallet efteråt sedan Jonatan Harju blivit målskytt. Det skulle sedan komma ännu fler mål i matchen. Med 1:26 kvar att spela styrde Karlskogas Gustaf Franzén in 4-5 och såg ut att ge tre poäng till bortalaget. Men MoDo tog ut målvakten i jakten på en kvittering och fick även spela powerplay med 19 sekunder kvar. Tyler Kelleher klev därefter fram igen och sköt 5-5 när bara elva sekunder återstod av perioden. Målet tvingade fram förlängning men inget lagen lyckades göra mål i tre-mot-tre. Därför skulle det krävas straffläggning för att kora en vinnare.

Återigen var det Tyler Kelleher som steppade upp och gjorde straffläggningens enda mål för att ge bonuspoängen till MoDo.

MoDo ligger tvåa i den allsvenska tabellen, två poäng bakom serieledande Björklöven. Karlskoga å sin sida ligger på femte plats efter att endast ha fått med sig en poäng.

MoDo – Karlskoga 6–5 SO (0-1,1-1,4-3,0-0,1-0)

MoDo: Tyler Kelleher 3 (inklusive avgörande straff), Alex Swetlikoff, Kyle Topping, Elton Hermansson.

Karlskoga: Oliver Eklind, Eero Teräväinen, Casper Haugen Evensen, Jonatan Harju, Gustaf Franzén.

