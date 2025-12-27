Tyler Kelleher sköt ett hattrick när MoDo besegrade Almtuna.

Efteråt skickade han en tackning till en oväntad person.

– När jag spelade med Patrick Thoresen brukade han alltid säga…, sade Kelleher till TV4.

Tyler Kelleher tackar Patrick Thoresen efter sitt hattrick för MoDo. Foto: Bildbyrån

Mellandagshockeyn i HockeyAllsvenskan inleddes under lördagen med en match i Örnsköldsvik där MoDo gästades av Almtuna. Det blev sedan en otrolig målfest i första perioden som svängde fram och tillbaka. Tyler Kelleher gav MoDo ledningen efter bara två minuter. Men strax därefter kunde Almtuna kvittera och sedan också vända på matchen efter mål av Melvin Wersäll samt inlånade Gustav Meijer.

MoDo svarade däremot upp genom att vända tillbaka snabbt återigen. Jacob Bengtsson kvitterade till 2-2 med sitt första mål i MoDo-tröjan innan Kelleher satte sitt andra mål i matchen. Ställningen var därmed 3-2 till MoDo efter mindre än tio minuters spel. Därefter lugnande dock matchen ner sig och 3-2 stod sig fram till paus.

– Vi är ganska bra offensivt men försvarar på tok för dåligt och ger dem för många bra chanser. Det måste vi tajta ihop inför andra perioden, säger Jacob Bengtsson till TV4 i pausen.

Hattrick av Tyler Kelleher för MoDo

I mittperioden tog MoDo sedan över matchbilden helt och hållet. Jesper Olofsson satte 4-2 i powerplay och därefter skulle Tyler Kelleher fullborda sitt hattrick för MoDo. Kelleher bar upp pucken i en spelvändning men valde att skjuta själv och prickade in 5-2 bakom Viktor Andrén i Almtunakassen. MoDo vann skotten med hela 19-5 i mittperioden men ställningen kom att vara 5-3 efter att Almtuna fått in en sen kvittering.

Tyler Kelleher var däremot skillnaden mellan lagen med sina tre mål. Han har nu gjort två hattricks för MoDo den här säsongen.

– Det är bra, jag brukar säga detta ofta men det är alltid kul att se pucken gå i nät. Jag minns när jag spelade med Patrick Thoresen sade han alltid ”det är roligt att göra mål så skjut bara pucken när du får chansen”. När jag kom i kontring där skojade vi om att jag inte ens tittade mot (Emil) Larsson innan jag sköt. Det är bara kul att puckarna går in, säger Kelleher till TV4.

Även om Tyler Kelleher inte passade till honom i kontringen skulle Emil Larsson ändå få göra mål senare i matchen. När MoDo spelade powerplay i tredje perioden sköt ett skott som studsade in via Larsson och in för 6-3 till hemmalaget. Slutresultatet blev sedan 6-4 till MoDo efter en reducering av Mikkel Øby-Olsen för Almtuna.

MoDo – Almtuna 6–4 (3-2,2-1,1-1)

MoDo: Tyler Kelleher 3, Jacob Bengtsson, Jesper Olofsson, Emil Larsson.

Almtuna: Melvin Wersäll 2, Gustav Meijer, Mikkel Øby-Olsen.

Source: Tyler Kelleher @ Elite Prospects