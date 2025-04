TV: Flinade bort SSK-spöket: ”Riktiga skitmål”

I 137 minuter hade Djurgården gått mållösa när Victor Eklund skickade in 1–1 i match sex.

Två målvaktsmissar senare var Södertäljes Frans Tuohimaa-spöke som bortblåst i semifinalserien.

– Skönt att han kanske inte kommer med bästa självförtroendet till nästa match, säger Weigel till hockeysverige.se efter 8–3-matchen-

SCANIARINKEN (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Victor Eklund fick jubla 14 minuter in i första perioden hade Djurgården spelat hela 137 minuter av semifinalserien mot Södertälje utan att få hål på Frans Tuohimaa. Målet kom mot slutet av ett fem minuter långt powerplay, men inte via något skönspel utan en lite tursam studs via en SSK-skridsko.



Med facit i hand blev det dock förlösande för Djurgården.



Pang, pang, pang. 2–1, 3–1 och 4–1 var plötsligt ett faktum innan tre minuter spel av den andra perioden och spöket Tuohimaa var bortskrämt.



– Det är självklart viktigt. Han har varit jätteduktig deras målvakt så skönt att han kanske inte kommer med bästa självförtroendet till nästa match. Vi vet att han är en jäkligt duktig målvakt så vi måste göra jobbet hela vägen, säger Fredric Weigel till hockeysverige.se.

– Det är inget vi har pratat om egentligen. Vi vill bara göra mål för att vinna hockeymatcher. Det har vi inte gjort så det var skönt att vi gjorde det idag.



Robert Kimby, huvudtränare i Djurgården, fortsätter sedan om vad man sa inför andra perioden.



– Det är det som är hockey. Ibland händer det. Idag får vi studsar med oss. Matcher innan har vi inte fått det. Det gäller att inte bli för hög när de går in och inte bli för låg när de inte går in, utan våga tro på sig själv och ligga kvar i det. Jag tycker att vi kommer hit och är redo för att spela idag.



Fredric, tror du att de byter målvakt till nästa match?

– Nej det tror jag inte. Han har varit jätteduktig så jag är ganska säker på att han kommer stå i nästa match också.



Se intervju med Weigel i spelaren ovan.

Märkliga målet: ”Riktiga skitmål idag”

I mitten av den andra perioden fick SSK in en reducering, men plötsligt satt även 5–2 för Djurgården efter att Fredric Weigel skickat iväg en flippmacka från mittzon som Tuohimaa missade med plockhandsken.



– Jag vill egentligen bara skapa en tekning, men… det är billigt från deras keeper. Skönt att den gick in, sade han sedan i TV4 efter att han även visat upp ett stort flin i sändningen.

– Det är slutspel. Det här är kul, säger han om leendet.



Efter matchen utvecklade Weigel för hockeysverige.se.



– De där skotten kan vara lite luriga när den studsar precis innan. Skönt att se att den går in. Vi tar alla mål vi kan.



Det var inte att du ville testa efter Frondells fladdriga puck?

– Vi sa det i periodpausen, hela min kedja gjorde riktiga skitmål idag. Victor (Eklund) gjorde ett skitmål och sen ”Fronda” och sen jag. Vi kanske har jobbat till oss dem. Jag tycker att vi har spelat bra till och från den här serien. Vi kom upp jävligt bra idag.



– Han är otrolig. Vilken spelare. Mer såna, säger även lagkamraten Dick Axelsson om Weigels mål.



SSK-målvakten byttes ut efter dagens andar misstag, men inom kort fick Djurgården även in 6–2. Den gången på Oliver Håkansson. Slutsiffrorna blev hela 8–3.