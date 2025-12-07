Vimmerby släppte in fyra mål i tredje perioden

Nybro segrade – 4–1 mot Vimmerby

Elias Stenman avgjorde för Nybro

Emil Ekholm gjorde målet för Vimmerby

Det svängde i matchen i hockeyallsvenskan mellan Nybro och Vimmerby i Liljas Arena. Bortalaget Vimmerby hade ledningen i början av tredje perioden, med 1–0, men Nybro vände matchen och vann till slut med 4–1.

Mora nästa för Nybro

Den första perioden slutade mållös.

12.58 in i andra perioden gjorde Vimmerby 1–0. Målskytt var Emil Ekholm på pass av Marcus Limpar Lantz och Johan Mörnsjö.

Nybro vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–1 till 4–1 i tredje perioden. Nybros mål gjordes av Hugo Gabrielson, Fredrik Granberg, Elias Stenman och Emil Forslund. 3–1-målet kom med bara 1.41 kvar att spela genom Fredrik Granberg. Och med 48 sekunder kvar att spela kom också 4–1 genom Emil Forslund. Därmed tog laget en säker seger.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Nybro med 11–16 och Vimmerby med 14–20 i målskillnad.

Nybro möter Mora i nästa match borta onsdag 10 december 19.00. Vimmerby möter samma dag Almtuna borta.

Nybro–Vimmerby 4–1 (0–0, 0–1, 4–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Andra perioden: 0–1 (32.58) Emil Ekholm (Marcus Limpar Lantz, Johan Mörnsjö).

Tredje perioden: 1–1 (49.48) Hugo Gabrielson (Alex Ciernik, Kalle Holm), 2–1 (52.17) Elias Stenman (Emil Forslund, Kalle Holm), 3–1 (58.19) Fredrik Granberg, 4–1 (59.12) Emil Forslund (Joachim Rohdin, Felix Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-0-3

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

Nybro: Mora IK, borta, 10 december

Vimmerby: Almtuna IS, borta, 10 december