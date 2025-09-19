Modo Hockey vann hemma mot Östersunds IK i Hockeyallsvenskan med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Modo Hockey avgjorde.

Modo Hockey–Östersunds IK – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 8.56 i andra perioden gjorde Modo Hockey 1–0 genom Linus Andersson.

Östersunds IK kvitterade till 1–1 genom Linus Videll med 3.45 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var det Modo Hockey som dominerade och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Tyler Kelleher och Milton Gästrin.

Modo Hockey tog hem lagens senaste möte, för två år sedan, med 5–3 i Hägglunds Arena.

Modo Hockey möter Nybro i nästa match hemma onsdag 24 september 19.00. Östersunds IK möter samma dag Mora borta.

Modo Hockey–Östersunds IK 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (28.56) Linus Andersson (Kyle Topping), 1–1 (36.15) Linus Videll (Erik Thorwalls, Joel Olkkonen).

Tredje perioden: 2–1 (42.49) Tyler Kelleher (Victor Berglund, Emil Larsson), 3–1 (50.43) Milton Gästrin.

Nästa match:

Modo Hockey: Nybro Vikings IF, hemma, 24 september

Östersunds IK: Mora IK, borta, 24 september