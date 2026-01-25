Tidigare AIK-forward klar för toppkonkurrent i HA

Adam Rockwood har spelat allsvensk hockey för MoDo och AIK på 2020-talet.

Nu är playmakern för en tredje klubb i serien, nämligen BIK Karlskoga.

– Det känns mycket bra att kunna förstärka en redan stark trupp med ytterligare spets, säger Torsten Yngveson, sportchef.

Adam Rockwood i AIK:s tröja 2023. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH / JK0020

Den kanadensiske forwarden lämnade Nordamerika för första gången inför säsongen 2020, då han lämnade ECHL för spel i MoDo. Det blev blott 24 matcher, men ändå 20 poäng i utdelning i Örnsköldsvik.

Två år senare, via spel i Finland och Slovakien, hamnade han i AIK. Där blev han en av seriens bästa assistmakare med 33 sådana på 48 matcher. Lägg därtill sex mål.

Men efter säsongen 2022/23 flyttade han vidare ut i Europa. Senaste två åren har han spelat för tre slovakiska och en österrikisk högstaligaklubb.

Senast kommer han från 20 matcher i HC Presov, där han producerade 17 poäng (6+11) på 20 matcher.

Nu är han alltså klar för Karlskoga, där han förstärker ett mycket formstarkt lag som därmed försöker spetsa truppen inför det kommande slutspelet.

Däremot får BIK vänta ett tag, då man berättar på sin hemsida att det krävs pappersarbete innan man kan presentera Rockwood, 30.

– Det känns mycket bra att kunna förstärka en redan stark trupp med ytterligare spets. I Rockwood får vi en poängstark speluppläggare som tidigare visat upp en fin produktion i europeisk ishockey. Han är en spelartyp som vi tror kan komplettera vårt lag väl och bidra både i fem-mot-fem-spelet och i powerplay, säger sportchef Torsten Yngveson till klubbens hemsida.