Glädje för krislaget – krossar Mora

Seger för Västerås med 6–2 mot Mora

Svante Sjödin gjorde två mål för Västerås

Andra raka segern för Västerås

Det blev Västerås som vann matchen hemma mot Mora i hockeyallsvenskan på fredagen. 6–2 (2–0, 1–1, 3–1) slutade matchen.

Västerås Svante Sjödin tvåmålsskytt

Västerås tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Mora reducerade dock till 2–1 genom Karl Smedberg efter 9.09 av perioden.

Västerås gjorde 3–1 genom Svante Sjödin som gjorde sitt andra mål efter 11.15 i andra perioden. 7.40 in i tredje perioden nätade Västerås Konstantin Komarek framspelad av Jimmie Jansson och Veikko Loimaranta och ökade ledningen.

9.44 in i perioden slog Karl Smedberg till återigen på pass av Kristoffer Gunnarsson och Marcus Karlström och reducerade. Men mer än så orkade Mora inte med.

Efter 10.24 slog Carl Jakobsson till och ökade ledningen för Västerås.

Efter 16.38 gjorde Hugo Lejon mål på pass av Oskar Kvist och Max Karlsson och ökade ledningen för Västerås. 6–2-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Västerås är SSK. Mora tar sig an Vimmerby borta. Båda matcherna spelas onsdag 29 oktober 19.00.

Västerås–Mora 6–2 (2–0, 1–1, 3–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (1.12) Svante Sjödin (Carl Jakobsson, Anton Gradin), 2–0 (11.45) Veikko Loimaranta (Konstantin Komarek, Olle Norberg).

Andra perioden: 2–1 (29.09) Karl Smedberg (Gustav Salmi-Lilja), 3–1 (31.15) Svante Sjödin (Oskar Kvist, Max Karlsson).

Tredje perioden: 4–1 (47.40) Konstantin Komarek (Jimmie Jansson, Veikko Loimaranta), 4–2 (49.44) Karl Smedberg (Kristoffer Gunnarsson, Marcus Karlström), 5–2 (50.24) Carl Jakobsson, 6–2 (56.38) Hugo Lejon (Oskar Kvist, Max Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 2-1-2

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Västerås: Södertälje SK, hemma, 29 oktober

Mora: Vimmerby HC, borta, 29 oktober