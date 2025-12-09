”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Svante Sjödin kallades tillbaka till Örebro men har nu återvänt till Västerås.

20-åringen vet däremot inte om han blir kvar i VIK hela säsongen.

– Allt snack mellan klubbarna har skett utan mig, säger Sjödin till Vestmanlands Läns Tidning.

Svante Sjödin är tillbaka i Västerås igen efter tiden i Örebro. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

För andra säsongen i rad har Svante Sjödin blivit utlånad från Örebro till Västerås. I fjol gjorde centern 2+7 på 47 matcher i HockeyAllsvenskan. Den här säsongen har Sjödin däremot tagit en större roll i VIK:s lag och bidragit med 2+6 på 21 matcher så här långt.

För ett par veckor sedan kallades Sjödin däremot tillbaka till Örebro och fick spela i SHL för första gången sedan mars 2024. Det blev totalt sex matcher i Örebro för 20-åringen. Men i söndags var Svante Sjödin tillbaka i Västerås igen. Han spelade i Örebros 3-0-vinst över Leksand i lördags och åkte sedan direkt upp till Stockholm där han spelade för Västerås i 4-0-förlusten borta mot AIK.

– Allt snack mellan klubbarna har skett utan mig. Jag har bara fokuserat på att göra det så bra som möjligt, säger Sjödin till VLT om att åka fram och tillbaka mellan Örebro och Västerås.

Svante Sjödin ser ut att stanna i Västerås

Låneavtalet mellan Örebro och Västerås innebär att Svante Sjödin kan bli återkallad till Örebro två gånger under kortare perioder. Annars bryts avtalet. Örebro skulle därmed fortfarande kunna hämta tillbaka Sjödin en gång till inom ramarna av den rådande överenskommelsen.

20-åringen är däremot inställd på att han blir kvar i Västerås resten av säsongen.

– Som utgångsläget är nu så tror jag det, säger han.

Source: Svante Sjödin @ Elite Prospects