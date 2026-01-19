Storlöftets galna fullträff – stal showen: ”Vilken succé”

Björklövens överlägsna serieledning är ett minne blott.

Efter måndagens seger mot Mora IK med 5–3 är Kalmar HC bara en poäng bakom.

Men det var Moras norske löfte Romeo Edvardsen Sörensen som snodde rampljuset med sitt mål.

– Vilken succé, helt fri här visar han inga tecken på att han är ny i gemet på den här nivån. Ett perfekt avslut, säger TV4-kommentatorn Linus Eklund.

Björklöven stod för en oerhört stark start på Hockeyallsvenskan. Efter omgång 30 ledde man också serien med tio poäng före Kalmar, på 75 poäng. men när man nu har spelat 37 omgångar är det nästan helt jämnt. Det skiljer nämligen enbart en poäng nu.

På de här sju omgångarna har ”Löven” bara spelat in tio poäng. Samtidigt har Kalmar avancerat från 65 poäng till 84 poäng. Nästan full pott, med andra ord.

På måndagen kom tre nya poäng, i hemmamatchen mot ett formstarkt Mora IK.

Gustav Olhaver gav Mora ledningen, men sedan vände Kalmar på matchen fullständigt. Man såg ut att gå in i den tredje perioden med en stabil 3–1 ledning. Men då kvitterade Mora genom Georg Weigelt.

Talangen med superkontring

I slutperioden började Kalmar starkt och dödade matchen nästan omgående. Tobias Aronsson och Matt Fonteyne gjorde varsitt mål.

Men matchens delikatess var nog ändå Moras reducering till 3–5. Det var i ett superläge för Kalmar som Tim Thomsson stoppade en pass som gick mot slottet och satte en perfekt passning till Romeo Edvardsen Sörensen som fick hur mycket utrymme som helst. Men ändå stod han för en riktig delikatess till slut när han lurade Carl Malmqvist i målet.

– Perfekt avslut på den vändningen. Det är mål igen för Edvardsen Sörensen. Vilken succé, helt fri här visar han inga tecken på att han är ny i gemet på den här nivån. Ett perfekt avslut.

Den 18-årige norske talangen gjorde med det sitt tredje mål för säsongen, men också mål i sin tredje raka match.

Till slut avgjorde Kalmar med ett mål i tom målbur till 6–3.

Segern, den var Kalmars. Den 16:e i ordningen på de senaste 18 matcherna. Just nu ser de ut som hela seriens bästa lag.