MoDo tillbaka på vinnarspåret – nollade Östersund

Modo Hockey vann med 3–0 mot Östersunds IK

Linus Andersson matchvinnare för Modo Hockey

Tionde segern för Modo Hockey

Modo Hockey gjorde en stark match när laget vann på bortaplan mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. Matchen slutade med en klar seger för Modo Hockey, 0–3 (0–0, 0–2, 0–1).

Kalmar nästa för Modo Hockey

Den första perioden slutade 0–0. 5.06 in i andra perioden gjorde Modo Hockey 1–0 genom Linus Andersson framspelad av David Rundblad och Gerry Fitzgerald.

Efter 15.45 i andra perioden nätade Jesper Olofsson på pass av Tyler Kelleher och Sverre Rönningen och gjorde 0–2.

Efter 17.09 i tredje perioden gjorde Måns Carlsson också 0–3 på pass av Carl Mattsson och Sverre Rönningen.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Östersunds IK med 9–14 och Modo Hockey med 10–14 i målskillnad.

Det här betyder att Östersunds IK ligger på nionde plats i tabellen och Modo Hockey är på andra plats. Noteras kan att Östersunds IK sedan den 16 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Östersunds IK är Bik Karlskoga. Lagen möts måndag 17 november 19.00 i Nobelhallen. Modo Hockey tar sig an Kalmar hemma fredag 14 november 19.00.

Östersunds IK–Modo Hockey 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Andra perioden: 0–1 (25.06) Linus Andersson (David Rundblad, Gerry Fitzgerald), 0–2 (35.45) Jesper Olofsson (Tyler Kelleher, Sverre Rönningen).

Tredje perioden: 0–3 (57.09) Måns Carlsson (Carl Mattsson, Sverre Rönningen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-0-3

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Östersunds IK: BIK Karlskoga, borta, 17 november

Modo Hockey: Kalmar HC, hemma, 14 november