SSK värvar kanadensisk forward: ”En fördel”

Södertälje SK har hittat ännu en forward till sitt nya lagbygge.

25-årige Cole Fonstad ansluter efter en säsongsavslutning i finska Vasa.

– Det känns riktigt bra att vi får in Cole, säger sportchefen Emil Georgsson.

Cole Fonstad i tyska Straubing Tigers. Foto: dpa/Alamy.

Med Andreas Johansson vid rodret har Södertälje börjat staka ut vägen framåt, med sportchef Emil Georgsson i spetsen.



Love Härenstam, Jonas Ahnelöv, Elias Lindgren, Wilhelm Hallquisth, Roope Laavainen, Filip Engarås, Måns Lindbäck, Karl Sterner och Filip Holst Persson är samtliga nya efter att laget förlorat det sjunde och avgörande mötet mot Djurgården i den hockeyallsvenska finalen, och nu kan ännu ett namn skrivas in.



Den kanadensiske forwarden Cole Fonstad ansluter på ett ettårskontrakt. Detta meddelar SSK under måndagen.



– Det känns riktigt bra att vi får in Cole. Han är en spelskicklig forward som är bra på att hitta lösningar offensivt med ett bra avslut. Han har gjort bra siffror i AHL samt spelat en del i Europa vilket är en fördel, säger sportchefen Emil Georgsson på lagets sajt.

Spelade U18-VM med Kanada

Cole Fonstad var som junior med och spelade U18-VM med Kanada 2018, men blev sedan kvar i WHL över de tre kommande säsongerna. Därifrån kom till slut AHL-chansen i Cleveland Monsters, men efter dryga två år lämnade Fonstad Nordamerika.



Både 2023/24 och 2024/25 inleddes i Tyskland med Straubing Tigers, men i december gjorde 25-åringe comeback på andra sidan Atlanten genom en flytt till ECHL. 20 poäng på 30 matcher följde, men säsongen skulle inte avslutas där i Utah Grizzlies heller. Vasa Sport, i Finland, högg och fick sin spelare inför slutspelet.



Innan allt detta draftades Cole Fonstad av Montréal Canadiens i femte rundan av NHL-draften 2018.

Source: Cole Fonstad @ Elite Prospects