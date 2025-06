SSK:s drag: Plockar in SHL-veteranen

Två VM, ett OS, över 500 matcher i SHL.

Till nästa säsong väntar nu spel i SSK för 37-årige Jonas Ahnelöv.

– Det känns mycket bra att få in Jonas i laget, säger sportchefen Emil Georgsson.

Jonas Ahnelöv i Leksand 2023. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Södertälje SK agerar snabbt efter att man tappat Viktor Grahn till Skellefteå. Ersättare blir en viss Jonas Ahnelöv, som senast kommer från två säsonger i Slovakien och Slovan Bratislava.



– Det känns mycket bra att få in Jonas i laget. Han är en stor och rejäl back med tonvis av erfarenhet som vi kommer få stor nytta av kommande säsong, säger sportchef Emil Georgsson på lagets sajt under torsdagskvällen.



Jonas Ahnelöv har nu hunnit bli 37 år efter att han lämnade Sverige och Leksand 2023, men det kanske är just det SSK ser som en enorm uppsida, erfarenheten. Utöver Två VM, ett OS och över 500 matcher i SHL har nämligen backjätten även gjort tre säsonger i AHL, tre i ryska KHL, samt gjort ett 70-tal landskamper för Tre Kronor, utöver mästerskapen.

Kan återförenas med Zackrisson

Nyheten kommer lite som en överraskning under torsdagskvällen då det var en annan tidigare Leksands-spelaren som många hade väntat att de skulle få läsa på SSK:s hemsida. Enligt Länstidningen ska nämligen Jonas Ahnelövs nära vän Patrik Zackrisson även vara klar för en flytt till Södertälje efter att han tackats av i Dalarna.



Ahnelöv och Zackrisson spelade tillsammans för första gången redan 2002 då båda tog plats i Stockholms lag i TV-pucken. Därefter har det blivit 12 år som de dragit på sig tröjorna intill varandra. Detta i diverse landslag, Frölunda och Leksand.



Ahnelöv spelade endast elva matcher under sitt första år i Slovakien, men stod sedan för tre mål och tolv assist under grundserien 2024/25.