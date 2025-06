Bekräftar intresset – efter nobben: ”Svängt lite”

Det blev ingen Albin Lundin i Södertälje.

För LT bekräftar Emil Georgsson nu nobben – och intresset för ännu en nordamerikan.

– Ibland vinner man inte alla budgivningar, säger sportchefen till tidningen.

Mitch Lewandowski, Albin Lundin och Emil Georgsson. FOTO: Al Goldis/AP Photo/Alamy och Bildbyrån (montage).

Södertälje SK ska, enligt LT, endast vare ett namn från att spika sin trupp till 2025/26-säsongen. Men det var inte det önskade namnet, Albin Lundin, som satte Emil Georgsson och gänget i denna sist.



För tidningen berättar sportchefen att man haft diskussioner med SM-guldvinnaren under en längre tid, men att man till slut fick nobben.



– Vi har suttit med honom i en och en halv, två månader. Så det var en hel del diskussioner, men vi räckte inte till riktigt. Ibland vinner man inte alla budgivningar, så då är det bara att glömma och gå vidare, säger Georgsson om Lundin som istället presenterades av Björklöven under söndagen.



Cole Fonstad och Brett Stapley bled istället nordamerikanerna som presenterades under midsommarveckan, varav den andra var andra-alternativet efter Lundin. Enligt Georgsson är det dock en spelare som funnits på bordet sedan i fjol.



– Det är svårt att säga, börjar Georgsson förklara om huruvida SSK fått fler ”nej” än de räknat med.

– Jag och Andreas (Johansson) la ribban ganska högt. Det har funnits bra spelare, så att vi får in Stapley är vi inte missnöjda med. Lundin kanske var ett mer beprövat namn och det är mer garanti på svenska spelare där man vet vad man får. Samtidigt om nordamerikaner kan slå väldigt väl ut. Så ja: vi har fått några nej, men för att vi lagt ribban högt.

Jagar ny nordamerikan: ”En spelare vi absolut kollar på”

Att nordamerikaner kan slå väg ut såg Georgsson och SSK, minst sagt, under 2024/25 då Carter Souch och Nolan Stevens stundtals dominerade. Nu bekräftar sportchefen att man funderar på att fylla den sista platsen med ännu en sådan.



Enligt LT:s tidigare uppgifter kan det handla om 27-årige amerikanen Mitch Lewandowski, som redan har börjat följa klubben på sociala medier.



– Vi hade en plan med Lundin, men nu när vi tog Stapley och Fonstad så är vi inne på att bygga en amerikansk kedja. Så vi har svängt lite i vår strategi. Mitch är en spelare vi absolut kollar på, säger Georgsson till tidningen.



Mitch Lewandowski har under de senaste åren spelat i ECHL, men har även fått testa på AHL-spel vid 24 tillfällen.