Södertäljes kräftgång i HockeyAllsvenskan fortsätter.

I kväll blev det en ny förlust för SSK med 3-1 borta mot Karlskoga.

Andreas Johansson och Södertälje fortsätter att gå tungt. Foto: Bildbyrån

Krisen i Södertälje fortsätter. Förra veckan tog de en stark seger hemma mot MoDo men den här veckan har de fallit tillbaka i gamla synder. I onsdags kollapsade SSK fullständigt till en 3-5-förlust hemma mot Nybro, och i kväll blev det återigen förlust mot BIK Karlskoga.

Södertälje fick ett gratisläge i starten av matchen sedan Viktor Lennartsson fått matchstraff för en huvudtackling på William Wiå. Men SSK lyckades inte få in pucken under sitt fem minuter långa powerplay.

I stället kunde BIK Karlskoga ta över tillställningen och de var även riktigt effektiva. Kalle Jellvert gjorde 1-0 för Bofors och i början av andra perioden utökade hemmalaget till 2-0. Karlskoga gjorde sedan även 3-0 senare i mittperioden och redan där var segern i princip säkrad för hemmalaget.

SSK-backen Jonas Ahnelöv uttryckte sedan sin frustration över att laget återigen tappade spelet i andra perioden.

– Det är samma visa igen. Jag vet fan inte vad som händer här i andra perioden, det har varit så många matcher i rad nu. Jag tycker att vi har försökt allt… Men vi kommer aldrig ge upp, säger Ahnelöv till TV4.

Andreas Johansson om SSK:s form: ”Gömmer oss inte bakom det”

Södertälje gjorde en push i tredje perioden och vann skotten med hela 10-0 under de sista 20 minuterna. Men målskyttet fortsätter att strula för SSK och de lyckades endast få in en reducering i slutet av matchen. Slutresultatet blev 3-1 till Karlskoga. Andreas Johansson var frustrerad efter ännu en förlust.

– Det är klart att man är besviken. Jag tycker att vi har blivit fruktansvärt hårt straffade med både det ena och det andra, spelare in och ut. Jag kan skylla på jättemycket. Sedan är det saker i spelet som behöver vara bättre, säger Johansson till TV4 efter matchen.

Södertälje har nu förlorat fyra av de fem senaste matcherna. De ligger tolva i tabellen med blott 18 insamlade poäng efter 17 matcher.

– Vi måste kunna vinna fler matcher. Kollar du efter 14 matcher, kollar all statistik, all pulsering – då borde vi ha vunnit elva av 14 matcher. Däremot har vi ett underskott på 20 mål framåt, vilket är enormt mycket. Det går att hitta saker hela tiden. Vi gömmer oss inte bakom det, jag bara ger fakta, säger Andreas Johansson.

Karlskoga – Södertälje 3–1 (1-0,2-0,0-1)

Karlskoga: Kalle Jellvert, Gustaf Thorell, Gustaf Franzén.

Södertälje: Filip Engarås.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects