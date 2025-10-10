MoDo säkrade under fredagen en 3–1-seger mot tippade toppkonkurrenten Södertälje.

Ändå var TV4:s expert Fredrik Söderström kritisk till en del av Ö-viklagets spel.

– Jag förväntar mig, med MoDos kvalité på sina spelare, att det ska vara mycket bättre, säger han i sändningen av matchen.

TV4:s expert Fredrik Söderström och MoDo-tränaren Mattias Karlin. Foto: Bildbyrån (montage).

I början av oktober, när Södertälje föll mot Västerås med 1–2, var TV4:s Fredrik Söderström kritisk till det tänkta topplagets spel i powerplay.



Då var otydligheten kring vem som gjorde vad en nyckelfaktor som experten pekade på. I dag, när SSK gästade MoDo i Örnsköldsvik, var det liknande ord som hördes från Söderström. Men denna gång handlade de om motståndet som spelade på hemmais.



– Det har varit det över tid (problem i PP), och jag tycker att det är trubbigt idag också. Det är rent av slarvigt, börjar Söderström i TV4:s sändning inför tredje perioden.

– Jag noterar med all önskvärd tydlighet att när passningsspelet ser ut på det här sättet, mottagningarna inte riktigt är där, så ger det Södertälje en chans att sätta press och vinna puckarna. Jag förväntar mig, med MoDos kvalité på sina spelare, att det ska vara mycket bättre beslut.



Vid det läget hade SSK dragit på sig tre tvåminutersutvisningar. Tre lägen som slutat utan mål.



– Jag efterlyser en tydlighet. Vi pratar om att powerplay är den typen av spel där det måste vara en väldig klarhet i vem som gör vad, vem som är herre på täppan. Där tycker jag att det blir lite tveksamheter. ”Är det du eller jag som ska ta skottet?”, fortsätter Söderström.

”Då kommer man få det jobbigt framöver”

Tidigt i tredje spräckte sedan MoDo till slut nollan för Södertäljes unge målvakt, Love Härenstam. Emil Larsson var målskytten, men i spel fem mot fem.



När Södertälje sedan fick ett eget numerärt överläge, kort därefter, satte man direkt 1–1 genom Carter Ashton.



– Om det är så att MoDo tycker att man har möjligheten att vara lite skön, då kommer man få det jobbigt framöver. De behöver bli mycket distinktare, mycket tydligare i sitt powerplay-spel. Det ger också Södertälje problem i ”boxen”, säger Experten Söderström.



Med 2.22 på klockan satte till slut Måns Carlsson 2–1 för MoDo, innan Sebastian Ohlsson fastställde slutresultatet 3–1 i tom bur.

