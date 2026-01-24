Björklöven tvingas till lån – från Västervik

Björklöven tvingas till en lånelösning på målvaktsposten. Sebastian Andersson kommer in från Västervik när Frans Tuohimaa är sjuk.

Frans Tuohimaa är sjuk och kommer inte till spel för Björklöven. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

Björklöven får klara sig utan Frans Tuohimaa till lördagsmötet i Vimmerby.

Den finske 34-åringen är sjuk och därmed gör man klart med en korttidslösning till matchen i Hockeyallsvenskan. Sebastian Andersson, som tidigare lånats in till MoDo under säsongen, ansluter från Västervik och Hockeyettan. Den 23-årige burväktaren är spelklar direkt.

”Lånet gäller enbart kvällens match och är en tillfällig lösning för att säkerställa full målvaktsuppsättning. Björklöven följer Tuohimaas sjukdomsläge och tar beslut om fortsatt planering utifrån hur situationen utvecklas”, skriver Löven.

Tuohimaa och har spelat 23 matcher hittills denna säsong och har delat på ansvaret tillsammans med Olle Eriksson Ek. (19 matcher).

Source: Sebastian Andersson @ Elite Prospects