Redo – efter en månads frånvaro: ”Känns bra”

Jesper Olofsson har inte ställt upp för MoDo sedan 8 oktober. Nu kommer 33-åringen med ett glädjebesked inför torsdagsmötet med Troja/Ljungby.

– Det var ett tag sedan, men jag ska vara redo, säger han till Örnsköldsviks Allehanda under onsdagen.

Jesper Olofsson, MoDo. Foto: Bildbyrån/Jonas Forsberg.

Skadeläget i MoDo ser bättre ut när man nu förbereder sig inför torsdagens möte med Troja/Ljungby.



I en intervju med Örnsköldsviks Allehanda bekräftar Jesper Olofsson att han är redo för spel efter en vecka på is. Mötet i Hockeyallsvenskan blir därmed forwardens första på nästan en månad då han inte spelat sedan 8 oktober mot Västerås.



– Det var ett tag sedan, men jag ska vara redo, säger han till tidningen och fortsätter:

– Fysmässigt så känns det bra. Jag har kört extremt mycket fys förra veckan. Man har någonstans en fördel när man inte spelar match att kunna köra bra gym och mycket skridskoåkning. Sen får vi se. Jag har inte spelat på en månad så det är klart att tajmingen i allt kanske inte är hundra imorgon.



Utöver detta ser även Gerry Fitzgerald ut att få göra sin debut i MoDo under torsdagen. Detta då han nu är på plats samtidigt som löftena Milton Gästrin och Elton Hermansson är borta med sina landslag.

