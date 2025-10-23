Det var för två veckor sedan som Patrick Guay, 23, anslöt till Västerås IK på tryout. Nu står det klart att den kanadensiska forwarden spelar med den Hockeyallsvenska klubben säsongen ut.

– Vi tror att han kommer kunna hjälpa oss i det offensiva spelet med sin kvickhet och goda spelsinne, säger sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Patrick Guay.

Foto: YouTube/Skärmdump

Västerås IK går tungt i Hockeyallsvenskan och ligger för närvarande på plats elva i tabellen, efter skrällsegern mot Karlskoga.

Klubben har värvat friskt sedan säsongsstart och har plockat in namn som Oscar Lawner, Emil Stadin, Veikko Loimaranta, Karl Annborn och Oscar Birgersson. Nu är ytterligare en spelare säkrad, nämligen 23-årige Patrick Guay som senast kommer från spel med Savannah Ghost Pirates i ECHL.

Forwarden har spenderat de två senaste veckorna i träning med klubben, och det är oklart när han kommer att göra sin debut.

– Vi har gillat det vi sett av Patrick på träningarna och vi tror att han kommer kunna hjälpa oss i det offensiva spelet med sin kvickhet och goda spelsinne, säger sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Patrick Guay har spelat tre säsonger i ECHL, där han noterades för 123 poäng (42+81) på 141 matcher. 23-åringen har också gjort 33 matcher i AHL och då noterats för sex poäng (2+4).

Source: Patrick Guay @ Elite Prospects