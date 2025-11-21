Karlskoga tog två viktiga poäng i toppstriden efter 3–2 i Umeå.

Men matchen mot Björklöven kommer mest handla om de två skador som präglade matchen.

Oroande bilder på Olof Lindbom och Lucas Nordsäter oroar lagen.

Lucas Nordsäter och Olof Lindbom åkte på varsin jobbig skada. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån.

Skadesmällar i båda lagen som ingen ville se – jakten på poäng i toppmötet mellan Karlskoga och Björklöven slutade i dyrköpta sådana.

Björklövens Lucas Nordsäter fick en puck i ansiktet och blödde rakt ut på isen.

”Han blöder rätt kraftigt” konstaterar kommentatorn Stefan Klemetz i TV4.

Dessförinnan hade Karlskogas Olof Lindbom åkt på en rejäl smäll, efter en situation där Björklöven fick straff. En hemmaspelare kapades av en av Karlskogas spelare, varav han glider in i Lindbom vars ben får ta en rejäl smäll av inåkningen där.

Det ledde till att succémålvakten fick bryta. Lars Volden klev in och behövde direkt ta hand om ett straffslag, men Fredrik Forsberg satte kvitteringen till 1–1.

Avgjorde i förlängningen: ”

”Löven” tog ledningen senare i samma period men till slut lyckades Karlskoga återigen nå fram till oavgjort läge i matchen med ett mål i slutet av andra akten.

Den sista ordinarie perioden blev mållös och då väntade förlängning.

Där var det Noel Franzén som stod för avgörandet med 3–2 målet för bortalaget.