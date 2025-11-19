Östersunds IK avgjorde i sista perioden och vann mot Vimmerby
- Östersunds IK vann med 2–1 mot Vimmerby
- Leo Sundqvist avgjorde för Östersunds IK
- Andra raka segern för Östersunds IK
Östersunds IK vann borta mot Vimmerby i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Östersunds IK avgjorde i sista perioden.
AIK nästa för Östersunds IK
Den första perioden slutade 0–0. 15.27 in i andra perioden spräckte Östersunds IK nollan genom Samuel Solem assisterad av Linus Videll och Leo Sundqvist.
Efter 18.38 i andra perioden nätade Marcus Limpar Lantz framspelad av Emil Ekholm och Johan Mörnsjö och kvitterade för Vimmerby. Leo Sundqvist gav Östersunds IK ledningen efter 2.22 in i tredje perioden framspelad av Daniel Öhrn och Alexander Anderberg. 1–2-målet blev matchens sista.
Det här var Vimmerbys sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Östersunds IK:s sjunde uddamålsseger.
Östersunds IK:s nya tabellposition är sjunde plats medan Vimmerby är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Östersunds IK som så sent som den 18 november låg på elfte plats.
Fredag 21 november 19.00 möter Vimmerby Västerås borta i ABB Arena Nord medan Östersunds IK spelar hemma mot AIK.
Vimmerby–Östersunds IK 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)
Hockeyallsvenskan, VBO Arena
Andra perioden: 0–1 (35.27) Samuel Solem (Linus Videll, Leo Sundqvist), 1–1 (38.38) Marcus Limpar Lantz (Emil Ekholm, Johan Mörnsjö).
Tredje perioden: 1–2 (42.22) Leo Sundqvist (Daniel Öhrn, Alexander Anderberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vimmerby: 3-0-2
Östersunds IK: 3-0-2
Nästa match:
Vimmerby: Västerås IK, borta, 21 november
Östersunds IK: AIK, hemma, 21 november
