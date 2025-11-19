Prenumerera

Östersunds IK avgjorde i sista perioden och vann mot Vimmerby

Author image
Hockeysverige
Skribent

  • Östersunds IK vann med 2–1 mot Vimmerby

  • Leo Sundqvist avgjorde för Östersunds IK

  • Andra raka segern för Östersunds IK

Östersunds IK vann borta mot Vimmerby i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Östersunds IK avgjorde i sista perioden.

AIK nästa för Östersunds IK

Den första perioden slutade 0–0. 15.27 in i andra perioden spräckte Östersunds IK nollan genom Samuel Solem assisterad av Linus Videll och Leo Sundqvist.

Efter 18.38 i andra perioden nätade Marcus Limpar Lantz framspelad av Emil Ekholm och Johan Mörnsjö och kvitterade för Vimmerby. Leo Sundqvist gav Östersunds IK ledningen efter 2.22 in i tredje perioden framspelad av Daniel Öhrn och Alexander Anderberg. 1–2-målet blev matchens sista.

Det här var Vimmerbys sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Östersunds IK:s sjunde uddamålsseger.

Östersunds IK:s nya tabellposition är sjunde plats medan Vimmerby är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Östersunds IK som så sent som den 18 november låg på elfte plats.

Fredag 21 november 19.00 möter Vimmerby Västerås borta i ABB Arena Nord medan Östersunds IK spelar hemma mot AIK.

Vimmerby–Östersunds IK 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 0–1 (35.27) Samuel Solem (Linus Videll, Leo Sundqvist), 1–1 (38.38) Marcus Limpar Lantz (Emil Ekholm, Johan Mörnsjö).

Tredje perioden: 1–2 (42.22) Leo Sundqvist (Daniel Öhrn, Alexander Anderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 3-0-2

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Vimmerby: Västerås IK, borta, 21 november

Östersunds IK: AIK, hemma, 21 november

Den här artikeln handlar om:

