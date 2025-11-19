Östersunds IK avgjorde i sista perioden och vann mot Vimmerby

Östersunds IK vann med 2–1 mot Vimmerby

Leo Sundqvist avgjorde för Östersunds IK

Andra raka segern för Östersunds IK

Östersunds IK vann borta mot Vimmerby i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Östersunds IK avgjorde i sista perioden.

AIK nästa för Östersunds IK

Den första perioden slutade 0–0. 15.27 in i andra perioden spräckte Östersunds IK nollan genom Samuel Solem assisterad av Linus Videll och Leo Sundqvist.

Efter 18.38 i andra perioden nätade Marcus Limpar Lantz framspelad av Emil Ekholm och Johan Mörnsjö och kvitterade för Vimmerby. Leo Sundqvist gav Östersunds IK ledningen efter 2.22 in i tredje perioden framspelad av Daniel Öhrn och Alexander Anderberg. 1–2-målet blev matchens sista.

Det här var Vimmerbys sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Östersunds IK:s sjunde uddamålsseger.

Östersunds IK:s nya tabellposition är sjunde plats medan Vimmerby är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Östersunds IK som så sent som den 18 november låg på elfte plats.

Fredag 21 november 19.00 möter Vimmerby Västerås borta i ABB Arena Nord medan Östersunds IK spelar hemma mot AIK.

Vimmerby–Östersunds IK 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 0–1 (35.27) Samuel Solem (Linus Videll, Leo Sundqvist), 1–1 (38.38) Marcus Limpar Lantz (Emil Ekholm, Johan Mörnsjö).

Tredje perioden: 1–2 (42.22) Leo Sundqvist (Daniel Öhrn, Alexander Anderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 3-0-2

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Vimmerby: Västerås IK, borta, 21 november

Östersunds IK: AIK, hemma, 21 november