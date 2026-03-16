Skyttekungen stängs av: ”Det är hårt dömt”

Herman Träff stängs av i två matcher efter söndagens tackling på Daniel Brodin.

– Det är hårt dömt, säger IK Oskarshamns tränare Jeff Jakobs till Barometern.

Herman Träff stängs av de kommande två matcherna.

Det återstod bara 2.38 av den tredje perioden när en omdiskuterad situation uppstod i mötet mellan Björklöven och IK Oskarshamn. Herman Träff delade ut en tackling, i ryggen på Daniel Brodin, vilket fick honom att flyga in i sargen. Situationen ledde till ett större bråk där flera spelare blandade sig i.

Träff tilldelades matchstraff direkt efter händelsen, och under måndagen kom även beskedet att han anmälts till disciplinnämnden för boarding, alternativt checking from behind.

Nu har man slagit fast ett straff på två matchers avstängning, mitt under slutspelet. Träff kommer också att böta 3 113 kronor.

”Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Herman Träff gjort sig skyldig till Boarding. Förseelsen bör föranleda en avstängning”, uppger Disciplinnämnden.

IK Oskarshamns tränare Jeff Jakobs är inte enig med beslutet.

– Jag tycker att det är hårt dömt. Det är inte så farligt, säger Jakobs till Barometern.

Lagets skyttekung är åter i spel till match fyra som spelas på lördag.

– Jag upplever denna situation som att Daniel Brodin ska göra en offensiv tackling på mig direkt efter han redan gjort de på nummer 13. Då jag går lite hårdare i tacklingen. Tanken va inte att tackla in han i sargen utan mer en slags knuff innan han lägger ner pucken i runden. Känner även att jag vill ta över situationen efter att han har slagit nummer 13 i närkampen med en offensiv tackling, uppger Träff själv.

