Tillbaka i Västerås – efter nya SHL-chansen

Redan under söndagens möte med AIK kommer Svante Sjödin spela för Västerås igen. Den 20-årige Örebro-centern är tillbaka efter sex matcher i SHL.

Svante Sjödin i Örebro och Västerås. Foto: Bildbyrån (montage).

”Svante har varit en av våra bästa centrar. Vi är i behov av honom i alla spelformer, powerplay, boxplay och fem mot fem. Jag förstår att SHL lockar för honom. Det är han också väl värd, men då ska han få spela”

Det var så här det lät mot slutet av november när Västerås Lasse Ivarsson uttalade sig om Svante Sjödin i VLT. Nu, efter att 20-åringen gjort sex SHL-matcher med Örebro, meddelar båda klubbar att han skickas tillbaka till Hockeyallsvenskan och VIK.

”Med både Kim Rosdahl och Svante Sjödin tillbaka i laget har centersidan fått en välkommen påfyllning”, skriver Västerås på sin sajt under söndagsförmiddagen.

Svante Sjödin var på lån i Västerås även under förra säsongen, och står nu på åtta poäng (2+6) efter 20 nya matcher i Allsvenskan. Det är en poäng mindre än fjolårets notering.

Centern är redo för spel direkt och kastas därmed in när Västerås möter AIK 14.00 under söndagen.

