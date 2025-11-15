Storspelar – med dagar kvar på kontraktet

Olof Lindbom har imponerat i Karlskoga. Nu har han resten av november på kontraktet – samtidigt som att han är tydlig med att han vill stanna.

— Jag har erbjudanden från andra lag. Främst utomlands, säger målvakten själv till KT-Kuriren.

Olof Lindbom trivs i Karlskoga.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Karlskoga har ett huvudbry att lösa kommande vecka. Olof Lindbom har under sitt korttidskontrakt storspelat och har bland annat vunnit fyra raka matcher, där han också har hållit en nolla. Senast mot Södertälje övertygade målvakten ånyo.

Men kontraktet är skrivet så att det går ut den 1 december.

Något som gör att det börjar bli dags för både Karlskoga och målvakten själv att bestämma sig. Olof Lindbom är däremot tydlig med att han vill stanna i klubben säsongen ut.

— Jag älskar Karlskoga och grabbarna. Vi får se vad Torsten säger. Målvaktstränaren Håkan, coacherna och grabbarna i laget vill gärna att jag är kvar. Det vill jag också. Men det får Torsten och min agent snacka om. Än så länge har jag inte hört något, säger 25-åringen till KT-kuriren.

Olof Lindbom och Karlskoga går för femte raka

Karlskoga möter Östersund på hemmaplan på måndag. Det återstår då att se om Lindbom då får chansen att gå för sin femte raka seger.

— Jag försöker inte att tänka på att det är tolv dagar kvar. Jag tar det dag för dag. Sedan har jag jobb efter detta om Karlskoga inte vill förlänga. Jag har erbjudanden från andra lag. Främst utomlands. Men som jag sa. Jag gillar Karlskoga mycket och väntar på vad de ska säga.

Karlskoga ligger fyra i tabellen.