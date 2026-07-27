Nyckelspelaren blir kvar: "Övertygade"

Elias Ewertzh följer med Visby/Roma upp i Hockeyallsvenskan.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån.

Via Täby, Vännäs, Frölunda och Väsby har Elias Ewertzh, under de senaste åren, etablerat sig i Hockeyettan. Så pass att han nu kommer att få chansen ett steg högre upp i seriesystemet. Efter uppflyttningen meddelar nämligen backens Visby/Roma att det blir en fortsättning.

Ewertzh förlänger sitt avtal och blir en del av Gotlandsklubben under debutsäsongen i Hockeyallsvenskan.

– Elias gjorde en fantastiskt bra första säsong hos oss och blev snabbt en av våra absolut viktigaste spelare. Han stod för ett väldigt gediget arbete i defensiven samtidigt som han utvecklade sitt offensiva spel under säsongens gång. Det är en spelare som hela tiden vill bli bättre och vi är övertygade om att han har ytterligare utveckling i sig, säger sportchefen André Lundholm under måndagen.

Visby/Roma hyllar samtidigt den unge backen för sitt ett mogna och uppoffrande försvarsspel under uppflyttningssäsongen, och trycker på hur han blev en av lagets viktigaste spelare.