Nybro Vikings tar en prestigeseger inför den nya allsvenska säsongen.

De besegrar rivalen Kalmar med hela 5-1 i söndagens träningsmatch.

Nybro vinner stort mot rivalen Kalmar. Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Kalmar och Nybro mot varandra för ett rivalmöte som en del av uppladdningen inför säsongen i HockeyAllsvenskan.

Nybro fick en drömstart på matchen och gick upp till en 2-0-ledning på bortaplan efter mindre än fyra minuter spel. Det var Juho Liuksiala som gav Nybro ledningen efter en elegant passning av nyförvärvet Oscar Nordin innan Jesper Mångs satte lagets andra mål med ett backskott bara minuten därpå. Senare i perioden kom även 3-0 till Vikings genom Joachim Rohdin som stod påpassligt framme och slog in en retur.

Nybro vinner stort mot Kalmar

I den andra perioden svarade Kalmar och fick in en reducering genom nyförvärvet Elliot Ekmark i powerplay. Men närmare än så kom aldrig hemmalaget. Nybro kunde i stället sätta både 4-1 och 5-1 i slutet av mittperioden. Marcus Bergman stod på rätt plats vid rätt tidpunkt för att knacka in Nybros fjärde mål innan Oscar Nordin stod för matchens höjdpunkt genom att lägga in pucken mellan benen på Kalmars målvakt Carl Malmqvist i ett friläge. Därefter spelade de båda lagen mest av matchen och tredje perioden blev mållös.

– Det är inte tillräckligt bra från vår sida i 60 minuter. Försvarsspelet var inte på nivån vi ville, det var alldeles för enkelt att göra mål på oss i dag. Kamperna i egen zon och framför allt framför eget mål, där är vi inte tillräckligt starka, säger Kalmars Mattias Wigley i Expressens sändning efter matchen.

Nybro vinner därmed försäsongsmatchen mot Kalmar med 5-1 och tar en prestigeseger innan den nya säsongen. Nybro revanscherar sig då mot sin rival eftersom att Kalmar vann tre av fyra matcher under förra säsongen samt även vann när lagen möttes tidigare under försäsongen.

Både Kalmar och Nybro har en match kvar att spela på försäsongen där Kalmar ställs mot Troja-Ljungby och Nybro möter Vimmerby på torsdag kväll.

Kalmar – Nybro 1–5 (0-3,1-2,0-0)

Kalmar: Elliot Ekmark.

Nybro: Juho Liuksiala, Jesper Mångs, Joachim Rohdin, Marcus Bergman, Oscar Nordin.