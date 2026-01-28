Nollade i toppmötet: ”Kan bli vändningen på säsongen”

MoDo bryter sin förlustsvit och tar en viktig 3-0-seger i toppmötet mot Kalmar.

Adam Werner blev stor hjälte med 37 räddningar och en nolla i vinsten.

– Det här kan bli en vändning på säsongen för laget, säger TV4:s expert Per Svartvadet.

MoDo vinner toppmötet mot Kalmar efter Adam Werners nolla. Foto: Bildbyrån (Montage)

Toppmöte i Örnsköldsvik mellan två lag med tveksam form. MoDo och Kalmar har båda haft grus i maskineriet på sistone. MoDo har förlorat fyra raka matcher och inte tagit någon poäng sedan 2-0-vinsten mot AIK för två veckor sedan. Samtidigt har Kalmar två raka förluster och har bara lyckats göra ett enda mål på de matcherna efter 0-3 mot Karlskoga och 1-2 mot Almtuna.

MoDo spräckte nollan tidigt där Viktor Persson sköt ett skott som styrdes in via Emil Larsson för 1-0 inom de första fyra minuterna. Därefter tog Kalmar över matchbilden nästan helt och hållet. Kalmar satte en ordentlig press ner mot MoDo-kassen men Adam Werner stod för en oerhört stark insats och stoppade allt. 1-0 stod sig perioden ut och i andra perioden blev det sedan mer av samma vara.

Kalmar var dominanta spelmässigt medan MoDo bara stack upp i enstaka anfall här och där. MoDo visade dock på en giftig effektivitet. När de kom i en kontring kunde Jesper Olofsson spela över till Kyle Topping som skickade in 2-0 högt över KHC-målvakten Jacob Crespin. Trots ett stort skottövertag för Kalmar var det alltså MoDo som ledde matchen med 2-0.

Adam Werner stoppade Kalmar: ”Jäkligt starkt”

I tredje perioden var det sedan i princip spel mot ett mål. Kalmar vann skotten med hela 13-3 under de sista 20 minuterna, men Adam Werner spikade igen helt och hållet. Skotten efter 60 minuters spel blev 37-18 till bortalaget, men MoDo vann matchen med 3-0 sedan Jacob Bengtsson gjort mål i tom kasse. Den stora matchhjälten var dock Adam Werner som stod för en jättematch och räddade alla 37 skott och höll nollan i segern.

– Det är ingen hemlighet att vi kommer från en tuff period här. Det är grymt starkt att komma ihop så här som lag. Även om inte allt är perfekt så krigar vi för varandra, blockar skott och gör allting som vi har pratat om. Det är en tuff period som vi kommer från men det är jäkligt starkt att gå ut som lag och ta den här vinsten, säger Werner till TV4 efter vinsten.

Eftersom att Karlskoga också vann under kvällen närmar sig MoDo dock inte i tabellen av HockeyAllsvenskan. De är fortsatt åtta poäng bakom tabelltrean och upp till Kalmar är det 13 poäng och avståndet upp till Björklöven är hela 18 poäng. Kalmar å sin sida har nu tre raka förluster, med bara ett mål framåt på dessa matcher.

MoDo – Kalmar 3–0 (1-0,1-0,1-0)

MoDo: Emil Larsson, Kyle Topping, Jacob Bengtsson.

Kalmar: –

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects